ПСЖ отдал все свою призовые деньги сопернику по Кубку Франции

Парижский клуб клубу из пятого дивизиона отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала.

ПСЖ обыграл клуб пятого дивизиона Понтиви со счетом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За победу и проход в следующий раунд парижане получили призовые в размере 120 тысяч евро. Правда, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи решил отказаться от этой суммы в пользу Понтиви. Также соперник получил на память игровую футболку ПСЖ с подписями игроков парижского клуба, которые вышли на поле в матче.

Интересно, что Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков Понтиви в 425 тысяч евро.