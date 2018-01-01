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ПСЖ отдал все свою призовые деньги сопернику по Кубку Франции

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Парижский клуб клубу из пятого дивизиона отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала.
ПСЖ отдал все свою призовые деньги сопернику по Кубку Франции

ПСЖ обыграл клуб пятого дивизиона Понтиви со счетом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За победу и проход в следующий раунд парижане получили призовые в размере 120 тысяч евро. Правда, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи решил отказаться от этой суммы в пользу Понтиви. Также соперник получил на память игровую футболку ПСЖ с подписями игроков парижского клуба, которые вышли на поле в матче.

Интересно, что Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков Понтиви в 425 тысяч евро.

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Теги: ПСЖ
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