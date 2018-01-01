Игрок ПСЖ расторг контракт с клубом - источник
Полузащитник Пари Сен-Жермен Лассана Диарра договорился с руководством клуба о расторжении контракта и в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Об этом сообщает Paris United.
Как сообщает Paris United, футболист заключил мировое соглашение с парижским клубом о досрочном прекращении контракта, который действовал до лета 2019 года.
Таким образом, Диарра решил сконцентрироваться на своих бизнес-проектах.
Напомним, 33-летний Диарра перешел в ПСЖ прошлой зимой из Аль-Джазиры на правах свободного агента. За свою карьеру француз становился чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубка Англии (дважды), Испании и Франции.
В текущем сезоне полузащитник лишь трижды появился на поле в матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать одного из своих лидеров в Ювентус.
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