Игрок ПСЖ расторг контракт с клубом - источник

В этом сезоне Диарра сыграл только в трех матчах Лиги 1.

Полузащитник Пари Сен-Жермен Лассана Диарра договорился с руководством клуба о расторжении контракта и в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Об этом сообщает Paris United.

Как сообщает Paris United, футболист заключил мировое соглашение с парижским клубом о досрочном прекращении контракта, который действовал до лета 2019 года.

Таким образом, Диарра решил сконцентрироваться на своих бизнес-проектах.

Напомним, 33-летний Диарра перешел в ПСЖ прошлой зимой из Аль-Джазиры на правах свободного агента. За свою карьеру француз становился чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубка Англии (дважды), Испании и Франции.

В текущем сезоне полузащитник лишь трижды появился на поле в матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать одного из своих лидеров в Ювентус.