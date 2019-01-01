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Дани Алвес: Люди завидуют Неймару и Роналду

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Бразилец похвалил игрока Ювентуса и своего соотечественника.
Неймар
Неймар
Getty Images

Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес заявил, что люди завидуют его одноклубнику Неймару.

"Многие завидуют Неймару, так как у него есть все, что хотят другие: красота, талант, деньги. Он всегда объясняет, что у него на уме, он умный мальчик. Я его очень хорошо знаю.

Его критики понимают, что никогда не смогут быть такими, как он. То же самое происходит с Криштиану Роналду", - цитирует Алвеса Gianluca di Marzio.

Напомним, в текущем сезоне Неймар сыграл в 19 матчах во всех турнирах за ПСЖ, в которых забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Накануне стало известно, чем бразилец занимался в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что Неймар похвастался совместными фото с игроками Шахтера.

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Теги: Неймар, Дани Алвес, Криштиану Роналду, ПСЖ, футбол
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