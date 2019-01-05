Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роскошная супруга Дани Алвеса приняла участие в рекламе нижнего белья

Комментариев: 0
Джоана Санс поделилась фотографиями со съемок рекламы.
Джоана Санс
Джоана Санс
instagram.com/joanasanz/

Супруга защитника ПСЖ Дани Алвеса Джоана Санс приняла участие в рекламе бренда нижнего белья.

Снимками с фотосессии красотка поделилась на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Джоана - известная топ-модель, которая начала модельную карьеру в 17 лет в Мадриде и с тех пор приобрела огромную популярность.

Ранее сообщалось, что экс-форвард Ливерпуля Лорис Кариус провел отпуск в Майами в компании татуированной супермодели Софии Томаллы, фотографии которой вы можете посмотреть в нашей галерее.

Поделись:
Теги: Дани Алвес, ПСЖ, Лига 1, футбол, вне игры, фото, Instagram, реклама
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь