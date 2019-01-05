Роскошная супруга Дани Алвеса приняла участие в рекламе нижнего белья

Джоана Санс поделилась фотографиями со съемок рекламы.

Супруга защитника ПСЖ Дани Алвеса Джоана Санс приняла участие в рекламе бренда нижнего белья.

Снимками с фотосессии красотка поделилась на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Джоана - известная топ-модель, которая начала модельную карьеру в 17 лет в Мадриде и с тех пор приобрела огромную популярность.

Ранее сообщалось, что экс-форвард Ливерпуля Лорис Кариус провел отпуск в Майами в компании татуированной супермодели Софии Томаллы, фотографии которой вы можете посмотреть в нашей галерее.