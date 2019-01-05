Роскошная супруга Дани Алвеса приняла участие в рекламе нижнего белья
Джоана Санс поделилась фотографиями со съемок рекламы.
Супруга защитника ПСЖ Дани Алвеса Джоана Санс приняла участие в рекламе бренда нижнего белья.
Снимками с фотосессии красотка поделилась на своей страничке в Instagram.
Отметим, что Джоана - известная топ-модель, которая начала модельную карьеру в 17 лет в Мадриде и с тех пор приобрела огромную популярность.
Ранее сообщалось, что экс-форвард Ливерпуля Лорис Кариус провел отпуск в Майами в компании татуированной супермодели Софии Томаллы, фотографии которой вы можете посмотреть в нашей галерее.
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