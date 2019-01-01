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Балотелли разбил тактическую доску из-за обиды на тренера

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Итальянскому футболисту не понравилось, что его заменили по ходу игры.
Марио Балотелли
Марио Балотелли
www.eurosport.co.uk

Форвард Ниццы Марио Балотелли рассказал об инциденте, который случился в ноябре во время матча 13-го тура чемпионата Франции против Нима (1:0).

Тогда главный тренер команды Патрик Виейра принял решение заменить Балотелли по ходу игры. Итальянец отправился в раздевалку и в порыве эмоций бросил тактическую доску на пол.

“Я был очень зол, потому что меня заменили. Я был обижен на тренера и хотел знать причину замены. Виейра сказал, что это потому, что он не верил в меня. Тогда я очень разозлился.

Это правда, что мне не удается показывать хорошую игру в этом сезоне. К тому же,у меня много новых партнеров по команде, к которым нужно привыкнуть“, - цитирует Балотелли Interieur Sport.

Ранее сообщалось, что Балотелли, Виейра и Это'о стали героями фильма “Я не обезьяна“.

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Теги: футбол, Марио Балотелли, Ницца
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Источник: Interieur Sport

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