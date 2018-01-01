У отца Фалькао случился приступ во время игры в теннис и он скончался в больнице

Гарсия Кинг в прошлом был профессиональным футболистом, который принимал участие в Олимпиаде-1980.

Форвард Монако и сборной Колумбии Радамель Фалькао потерял своего отца.

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Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Колумбии, Радамель Гарсия Кинг скончался от приступа, который случился во время игры в теннис. Мужчине стало плохо, и его доставили в больницу, но врачи не сумели его реанимировать.

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Radamel García King, padre de @FALCAO. Enviamos un mensaje de solidaridad y fuerza para él y toda su familia. — FCF (@FCF_Oficial) 4 января 2019 г.

Стоит сказать, что Гарсия Кинг профессионально занимался футболом в период с 1977 по 1990 годы, а также был участником летних Олимпийских игр 1980 года.

Ранее сообщалось, что отец капитана Штутгарта Кристиана Гентнера скончался прямо стадионе после победы команды.