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Полузащитник Челси может перейти в Монако

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Футболист получил разрешение на переговоры с другими клубами.
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Getty Images

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас близок к тому, чтобы стать футболистом Монако, сообщает L’Équipe. Трансфер может состояться уже на следующей неделе. 

Испанец, чье соглашение с “аристократами“ истекает летом нынешнего года, с 1 января получил право вести переговоры с другими командами.

Напомним, что главным тренером французского клуба является Тьерри Анри, который ранее выступал вместе с Фабрегасом в лондонском Арсенале.

Ранее сообщалось, что Фабрегас может перейти в Милан.

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Теги: футбол, Сеск Фабрегас, Монако, Челси
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