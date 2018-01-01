Мать игрока ПСЖ, которым интересуется Барселона, требует от каталонцев еще 5 миллионов

Мать Адриена Рабьо, которая выступает его агентом, хочет пересмотреть условия перехода сына из ПСЖ в Барселону.

Вероника Рабьо, которая является матерью и, по совместительству, агентом полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо, хочет изменить условия трансфера сына в Барселону.

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Футболист должен был получить 10 миллионов евро в качестве подписного бонуса, и его оклад в каталонском клубе должен был составить 10 миллионов евро. Однако, по информации Paris United, мать футболиста хочет увеличить подписной бонус до 15 миллионов евро.

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Отмечается, что Вероника Рабьо надеется успешно изменить условия сделки, основываясь на быстрых переговорах относительно изначального предложения. За ситуацией следит Тоттенхэм, который готов предложить игроку 3-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год без подписного бонуса.

Напомним, полузащитник Адриен Рабьо отказался подписать новый контракт с ПСЖ, за что до конца сезона будет сидеть на скамейке запасных.

Отмечалось, что ПСЖ обвинил Барселону в нарушении трансферных правил из-за переговоров с Рабьо.