Агент Иско ведет переговоры с руководством ПСЖ
Также на футболиста претендуют еще несколько топ-клубов Европы.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с отцом полузащитника Реала Иско, который по совместительству является и его агентом, сообщает Paris United.
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Сам 26-летний испанец не против своего переезда в Париж, так как после смены главного тренера у него стало мало игровой практики.
Отмечается, что отец Иско также ведет переговоры с Ювентусом, Барселоной, Челси и Манчестер Юнайтед.
Действующий контракт Иско с Реалом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее стала известна причина конфликта главного тренера Реала Сантьяго Солари с Иско.
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