Агент Иско ведет переговоры с руководством ПСЖ

Также на футболиста претендуют еще несколько топ-клубов Европы.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с отцом полузащитника Реала Иско, который по совместительству является и его агентом, сообщает Paris United.

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Сам 26-летний испанец не против своего переезда в Париж, так как после смены главного тренера у него стало мало игровой практики.

Отмечается, что отец Иско также ведет переговоры с Ювентусом, Барселоной, Челси и Манчестер Юнайтед.

Действующий контракт Иско с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее стала известна причина конфликта главного тренера Реала Сантьяго Солари с Иско.