ПСЖ продлит контракт с Буффоном еще на один сезон

Парижане готовы активировать опцию продления соглашения.

ПСЖ собирается продлить контракт с легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

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По информации Le Parisien, парижане собираются активировать опцию продления соглашения с 40-летним итальянцем еще на один сезон. В текущем сезоне Буффон провел 13 матчей за парижский клуб, в которых пропустил 8 голов.

Вашему вниманию лучшие сэйвы Буффона в воротах ПСЖ:

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