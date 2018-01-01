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ПСЖ продлит контракт с Буффоном еще на один сезон

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Парижане готовы активировать опцию продления соглашения.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

ПСЖ собирается продлить контракт с легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

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По информации Le Parisien, парижане собираются активировать опцию продления соглашения с 40-летним итальянцем еще на один сезон. В текущем сезоне Буффон провел 13 матчей за парижский клуб, в которых пропустил 8 голов.

Вашему вниманию лучшие сэйвы Буффона в воротах ПСЖ:

Ранее легендарный Джанлуиджи Буффон рассказал, почему называет 19 ноября особенным днем в своей жизни.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, контракт
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