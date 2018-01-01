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Полузащитник сборной Франции пожертвовал 330 тысяч долларов на благотворительность

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Блез Матюиди последовал примеру Килиана Мбаппе.
Блез Матюиди
Блез Матюиди
Getty Images

Полузащитник сборной Франции и туринского Ювентуса Блез Матюиди пожертвовал свои призовые в размере 330 тысяч долларов, полученные за участие в ЧМ-2018, на благотворительность. 

"Я пожертвовал призовые с чемпионата мира на благотворительность. Отдавать деньги и рассказывать об этом – личное дело каждого. Самое главное, что это идет от сердца. Нам не все равно, действительно не все равно.

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Мбаппе был прав, когда говорил, что мы зарабатываем огромные деньги, и для нас пожертвовать призовые - это небольшая сумма, но они помогут тем, кто в этом нуждается. Когда я вижу, как улыбается ребенок, я наполняюсь счастьем", - приводит слова Матюиди Football Italia со ссылкой на Journal du Dimanche.

Напомним, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвовал премиальные за ЧМ-2018 в благотворительный фонд.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль пожертвовал крупную сумму денег пострадавшим во время наводнения на Мальорке.

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Теги: Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, сборная Франции по футболу, ЧМ-2018, футбол, вне игры, благотворительность
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