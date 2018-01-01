Игрока ПСЖ дважды ограбили за последний месяц
Чупо-Мотингу стоит всерьез задуматься о безопасности своего жилища.
Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.
Это уже второй случай за последние месяцы, когда в дом камерунца проникают посторонние. Пока неизвестно, на какую сумму нанесен ущерб.
Напомним, что 28-го ноября к Эрику уже вламывались в дом, пока игрок принимал участие в матче своей команды в Лиге чемпионов.
Накануне капитан парижан Тиаго Силва также стал жертвой ограбления.
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