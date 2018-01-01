Игрока ПСЖ дважды ограбили за последний месяц

Чупо-Мотингу стоит всерьез задуматься о безопасности своего жилища.

Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда в дом камерунца проникают посторонние. Пока неизвестно, на какую сумму нанесен ущерб.

Напомним, что 28-го ноября к Эрику уже вламывались в дом, пока игрок принимал участие в матче своей команды в Лиге чемпионов.

Накануне капитан парижан Тиаго Силва также стал жертвой ограбления.