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Мбаппе стал лучшим футболистом Франции в 2018 году - France Football

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Молодой француз выиграл со сборной Чемпионат мира, а с ПСЖ - чемпионат страны.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим французским футболистом 2018 года по версии авторитетного журнала France Football

20-летний игрок в этом календарном году смог выиграть с ПСЖ чемпионат Франции, а со своей национальной командой - Чемпионат мира по футболу.

В текущем сезоне Мбаппе провел 26 матчей за ПСЖ, в которых забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.

Накануне француз стал первым обладателем приза лучшему молодому игроку мира - Копа Трофи.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Франция, Лига 1
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