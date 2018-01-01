Мбаппе стал лучшим футболистом Франции в 2018 году - France Football

Молодой француз выиграл со сборной Чемпионат мира, а с ПСЖ - чемпионат страны.

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим французским футболистом 2018 года по версии авторитетного журнала France Football.

20-летний игрок в этом календарном году смог выиграть с ПСЖ чемпионат Франции, а со своей национальной командой - Чемпионат мира по футболу.

Kylian Mbappé est élu meilleur joueur français de l'année France Football ! 👏 pic.twitter.com/gH2yd73ACe — #ballondor (@francefootball) 25 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Мбаппе провел 26 матчей за ПСЖ, в которых забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.

Накануне француз стал первым обладателем приза лучшему молодому игроку мира - Копа Трофи.