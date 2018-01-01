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Дом капитана ПСЖ ограбили во время матча команды

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Уже во второй раз в Париже ограбили игрока ПСЖ.
Тиаго Силва
Тиаго Силва
Getty Images

Дом капитана и защитника ПСЖ Тиаго Силва ограбили во время матча парижского клуба с Нантом (1:0).

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Как сообщает RMC, после возвращения с игры бразилец обнаружил, что из его дома пропали ценные вещи, в том числе драгоценности и наручные часы за 600 тысяч евро.Общая сумма ущерба оценивается в 1 миллион евро.

Стоит сказать, что уже во второй раз грабители проникли в дом кого-то из игроков ПСЖ во время матча. В прошлый раз жертвой ограбления стал нападающий Эрик Шупо-Мотинг.

Ранее сообщалось, что из автомобиля президента Милана украли 10 тысяч евро.

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Теги: Тиаго Силва, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, дом, ограбление
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