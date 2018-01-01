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Спортивный директор ПСЖ обвинил Барселону в нарушении трансферных правил

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Антеру Энрике удивлен поведением каталонцев.
Антеро Энрике
Антеро Энрике
Le Parisien

Спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике заявил, что Барселона за их спиной вела переговоры с полузащитником Адриеном Рабьо.

“Нас удивляет, когда клубы неуважительно относятся к правилам. Меня поразили слова Рабьо о том, что Барселона сделала ему предложение еще прошлым летом. Получается, что они договорились с Адрианом еще до того, как начали переговоры с нами. Потом каталонцы сделали смешное и неуважительное предложение за игрока такого уровня, как Рабьо“, - цитирует Энрике AS.

Напомним, парижане исключили Рабьо из первой команды из-за отказа продлить контракт с клубом.

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Теги: футбол, Барселона, ПСЖ, Адриен Рабьо
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Источник: as.com

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