Лидер Лиона выступил в суде по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров

Пока Набиль Фекир проходит как свидетель по делу.

Капитан Лиона Набиль Фекир дал показания в суде по делу о вымогательстве и мошенничестве.

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Как сообщает Le Dauphin Libere, расследование касается суммы денег, которая проходит через один из банковских счетов игрока. На данный момент прокуратура относится к Фекиру как свидетелю, не выдвигая ему никаких обвинений.

"Дело касается мошенничества в отношении пожилых людей. Под подозрением несколько человек. Расследование касается кражи писем и банковских данных", – сообщил источник в прокуратуре.

В текущем сезоне Фекир сыграл в 11-ти играх в чемпионате Франции, забив 3 мяча и отдав 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Набиль Фекир может перейти в мюнхенскую Баварию.