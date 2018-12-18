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Игрок ПСЖ проведет сезон на скамейке из-за того, что отказался продлить контракт

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Спортивный директор ПСЖ не намерен спускать Адриену Рабьо отказ от нового соглашения.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике заявил, что полузащитник Адриен Рабьо до конца сезона будет сидеть на скамейке запасных.

Такое решение было принято в связи с тем, что игрок отказывается подписывать новый контракт с клубом, в системе которого он провел уже 8 лет. Отметим, что на Рабьо претендуют такие клубы, как Барселона, Ливерпуль и Ювентус.

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“Рабьо заявил, что не продлит соглашение. Он хочет уйти в конце этого сезона, когда закончится действующий контракт. Последствия для него очевидны: до конца сезона он будет сидеть на лавке“, - приводит слова Энрике журналист ESPN Джонатан Джонсон на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов в 4 раза увеличить зарплату полузащитнику Адриену Рабьо, чтобы он остался в команде.

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Теги: Адриен Рабьо, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, контракт
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