Игрок ПСЖ проведет сезон на скамейке из-за того, что отказался продлить контракт

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике заявил, что полузащитник Адриен Рабьо до конца сезона будет сидеть на скамейке запасных.

Такое решение было принято в связи с тем, что игрок отказывается подписывать новый контракт с клубом, в системе которого он провел уже 8 лет. Отметим, что на Рабьо претендуют такие клубы, как Барселона, Ливерпуль и Ювентус.

“Рабьо заявил, что не продлит соглашение. Он хочет уйти в конце этого сезона, когда закончится действующий контракт. Последствия для него очевидны: до конца сезона он будет сидеть на лавке“, - приводит слова Энрике журналист ESPN Джонатан Джонсон на своей страничке в Twitter.

PSG sporting director Antero Henrique: “Adrien Rabiot has told me that he will not sign a contract extension & that he wishes to leave the club at the end of the season, so once his current deal finishes. The consequences are very clear: he is indefinitely benched.“ https://t.co/ELsNJuVwoa