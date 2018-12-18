Игрок ПСЖ проведет сезон на скамейке из-за того, что отказался продлить контракт

Спортивный директор ПСЖ не намерен спускать Адриену Рабьо отказ от нового соглашения.

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике заявил, что полузащитник Адриен Рабьо до конца сезона будет сидеть на скамейке запасных.

Такое решение было принято в связи с тем, что игрок отказывается подписывать новый контракт с клубом, в системе которого он провел уже 8 лет. Отметим, что на Рабьо претендуют такие клубы, как Барселона, Ливерпуль и Ювентус.

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“Рабьо заявил, что не продлит соглашение. Он хочет уйти в конце этого сезона, когда закончится действующий контракт. Последствия для него очевидны: до конца сезона он будет сидеть на лавке“, - приводит слова Энрике журналист ESPN Джонатан Джонсон на своей страничке в Twitter.

PSG sporting director Antero Henrique: “Adrien Rabiot has told me that he will not sign a contract extension & that he wishes to leave the club at the end of the season, so once his current deal finishes. The consequences are very clear: he is indefinitely benched.“ https://t.co/ELsNJuVwoa — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 17 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов в 4 раза увеличить зарплату полузащитнику Адриену Рабьо, чтобы он остался в команде.