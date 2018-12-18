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Форвард ПСЖ не пожалел денег, чтобы выгнать свою бывшую девушку с телешоу

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Футболист потратил 5 тысяч евро на смс.
Хесе Родригес
Хесе Родригес
instagram.com/jeserodriguez10/

Нападающий ПСЖ Хесе Родригес не пожалел 5 тысяч евро, чтобы навредить своей бывшей девушке, которая воспитывает их общего сына, сообщает Football Espana.

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Аура Луис стала участницей одного из испанских телевизионных шоу, по правилам которого зрители с помощью смс-голосования выбирали, кто из участников покинет программу. Аура стала участницей проекта в сентябре, оставила ребенка у своих родителей и уехала на съемки.

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Футболист обратился в суд, чтобы получить опеку над ребенком, однако не добился желаемого. 25-летний форвард был возмущен, что его экс-девушка обсуждала их личную жизнь, и потратил 5 тысяч евро на сообщения против нее. В итоге Аура покинула проект.

Отметим, что в текущем сезоне футболист не сыграл ни одного матча за парижан.

Ранее сообщалось, что дом форварда ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга обворовали во время матча Лиги чемпионов.

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Теги: Хесе Родригес, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, девушка
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Комментариев (1)
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Антибес    18.12.2018, 19:10
Оценка:  0
Антибес
Эти два разнополых фрика достойны друг-друга!)))))))))))
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