Неймар принял решение о своем будущем в ПСЖ

Бразилец принял решение остаться в чемпионате Франции.

Нападающий ПСЖ Неймар принял решение остаться в чемпионате Франции. Об этом сообщает le10sport.

Согласно источнику, никто из заинтересованных клубов не готов платить бразильцу 36 млн евро за сезон. Именно такую зарплату 26-летний игрок получает в Париже.

В одном из интервью Неймар отметил, что каждый футболист должен попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом он не стал исключать своего возвращения в испанскую примеру.

В текущем сезоне форвард ПСЖ провел 19 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.