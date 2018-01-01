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Неймар принял решение о своем будущем в ПСЖ

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Бразилец принял решение остаться в чемпионате Франции.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар принял решение остаться в чемпионате Франции. Об этом сообщает le10sport.

Согласно источнику, никто из заинтересованных клубов не готов платить бразильцу 36 млн евро за сезон. Именно такую зарплату 26-летний игрок получает в Париже.

В одном из интервью Неймар отметил, что каждый футболист должен попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом он не стал исключать своего возвращения в испанскую примеру.

В текущем сезоне форвард ПСЖ провел 19 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции
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