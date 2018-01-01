В штаб-квартире ПСЖ провели обыски по делу о расовой дискриминации

Прокуратура проверила молодежную академию клуба в связи с информацией о расовой дискриминации.

В штаб-квартире ПСЖ в прошлую среду прошли обыски по делу о расовой дискриминации в молодежной академии клуба. Об этом сообщает Goal.com.

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Прокуратура Парижа завела дело на клуб 16 ноября 2018 года, после того, как в скандальном отчете Football Leaks заявили, что столичный клуб набирал в команду новичков по расовому признаку.

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Утверждалось, что ПСЖ не брали в академию чернокожих игроков африканского происхождения. Такая политика отбора футболистов существовала в клубе с 2013 года до весны 2018 года. В связи с этим следователи подразделения по борьбе с преступлениями против личности провели обыски.

"Это стандартная процедура при проведении такого рода расследований", – прокомментировали ситуацию в ПСЖ.

Напомним, что в отчетах Football Leaks были и другие обвинения в адрес ПСЖ. Утверждалось, что парижане заплатили за Неймара более высокую цену, чем объявили, а в контракте Килиана Мбаппе было прописано, что Монако не получит деньги, если футболист умрет.

Также сообщалось, что Мбаппе и Неймар получают дополнительные гонорары за аплодисменты болельщикам.

Отмечалось, что за нарушения ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов.