ПСЖ хочет поднять зарплату Рабьо в 4 раза

Парижане готовы существенно увеличить оклад полузащитника.

Руководство Пари Сен-Жермен намерено удержать полузащитника Адриена Рабьо в команде.

Французский клуб готов существенно улучшить условия контракта 23-летнего футболиста, сообщает L'Equipe.

На данный момент зарплата Рабьо составляет 250 тысяч евро в месяц. Парижане намерены увеличить оклад полузащитника до 1 миллиона евро/месяц. Именно такую зарплату получает защитник и капитан ПСЖ Тьяго Силва.

В этом сезоне игрок сыграл за ПСЖ в 14 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Отметим, действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит 75 миллионов евро за полузащитника Аякса.