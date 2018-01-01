Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ хочет поднять зарплату Рабьо в 4 раза

Комментариев: 0
Парижане готовы существенно увеличить оклад полузащитника.
ПСЖ хочет поднять зарплату Рабьо в 4 раза

Руководство Пари Сен-Жермен намерено удержать полузащитника Адриена Рабьо в команде.

Французский клуб готов существенно улучшить условия контракта 23-летнего футболиста, сообщает L'Equipe.

На данный момент зарплата Рабьо составляет 250 тысяч евро в месяц. Парижане намерены увеличить оклад полузащитника до 1 миллиона евро/месяц. Именно такую зарплату получает защитник и капитан ПСЖ Тьяго Силва.

В этом сезоне игрок сыграл за ПСЖ в 14 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Отметим, действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит 75 миллионов евро за полузащитника Аякса.

Поделись:
Теги: Адриен Рабьо, ПСЖ, Франция, Лига 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь