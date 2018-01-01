ПСЖ хочет поднять зарплату Рабьо в 4 раза
Парижане готовы существенно увеличить оклад полузащитника.
Руководство Пари Сен-Жермен намерено удержать полузащитника Адриена Рабьо в команде.
Французский клуб готов существенно улучшить условия контракта 23-летнего футболиста, сообщает L'Equipe.
На данный момент зарплата Рабьо составляет 250 тысяч евро в месяц. Парижане намерены увеличить оклад полузащитника до 1 миллиона евро/месяц. Именно такую зарплату получает защитник и капитан ПСЖ Тьяго Силва.
В этом сезоне игрок сыграл за ПСЖ в 14 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
Отметим, действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит 75 миллионов евро за полузащитника Аякса.
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