Мбаппе почувствовал себя маленьким человеком во время встречи с Зиданом

Юный форвард ПСЖ рассказал о своих эмоциях от знакомства с Зинедином Зиданом.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал об эмоциях, испытанных во время встречи с именитым французским экс-футболистом и тренером Зинедином Зиданом.

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"Зидан – это большая личность. Я недавно с ним познакомился и чувствовал себя маленьким человеком, хотя со мной такое бывает редко. У него такая харизма, как будто перед тобой стоит сразу 15 человек. Это нелегко.

Встретиться с Зиданом снова? Конечно, я был бы не против", - приводит слова Мбаппе France Football.

Ранее сообщалось, что 18-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе неожиданно стал блондином после получения Копа Трофи - приза лучшему молодому игроку мира.