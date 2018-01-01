Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мбаппе почувствовал себя маленьким человеком во время встречи с Зиданом

Комментариев: 0
Юный форвард ПСЖ рассказал о своих эмоциях от знакомства с Зинедином Зиданом.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал об эмоциях, испытанных во время встречи с именитым французским экс-футболистом и тренером Зинедином Зиданом.

Читай также: Родители захотели назвать сына Гризманн Мбаппе, но им могут помешать власти Франции

"Зидан – это большая личность. Я недавно с ним познакомился и чувствовал себя маленьким человеком, хотя со мной такое бывает редко. У него такая харизма, как будто перед тобой стоит сразу 15 человек. Это нелегко.

Встретиться с Зиданом снова? Конечно, я был бы не против", - приводит слова Мбаппе France Football.

Ранее сообщалось, что 18-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе неожиданно стал блондином после получения Копа Трофи - приза лучшему молодому игроку мира.

Поделись:
Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, вне игры, футбол, Зинедин Зидан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь