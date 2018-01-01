Мбаппе почувствовал себя маленьким человеком во время встречи с Зиданом
Юный форвард ПСЖ рассказал о своих эмоциях от знакомства с Зинедином Зиданом.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал об эмоциях, испытанных во время встречи с именитым французским экс-футболистом и тренером Зинедином Зиданом.
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"Зидан – это большая личность. Я недавно с ним познакомился и чувствовал себя маленьким человеком, хотя со мной такое бывает редко. У него такая харизма, как будто перед тобой стоит сразу 15 человек. Это нелегко.
Встретиться с Зиданом снова? Конечно, я был бы не против", - приводит слова Мбаппе France Football.
Ранее сообщалось, что 18-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе неожиданно стал блондином после получения Копа Трофи - приза лучшему молодому игроку мира.
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