ПСЖ заплатит 75 миллионов евро за полузащитника Аякса

Френки де Йонг может переехать во Францию.

Полузащитник Аякса Френки де Йонг может сменить клубную прописку и летом перейти в ПСЖ, сообщает издание De Telegraaf.

Несмотря на множество заинтересованных топ-клубов, футболист сделал выбор в пользу парижан. Директор Аякса Марк Овермарс подтвердил факт переговоров с ПСЖ, но окончательной договоренности между клубами пока нет.

Французы готовы предложить за 21-летнего голландца 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ хочет перейти Алексис Санчес.