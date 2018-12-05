Мбаппе кардинально сменил имидж, превратившись в блондина

Килиан Мбаппе неожиданно стал блондином.

Юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе решил сменить имидж и перекрасить волосы в белый цвет.

Впервые с новым цветом волос 18-летний футболист засветился на матче чемпионата Франции против Страсбура.

После поединка, который завершился вничью (1:1), Мбаппе опубликовал несколько снимков в новом имидже на своей страничке в Instagram.

Почти 800 тысяч человек оценили решение Килиана сменить цвет волос.

Ранее сообщалось, что молодой нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал первым в истории обладателем Копа Трофи.