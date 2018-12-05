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Мбаппе кардинально сменил имидж, превратившись в блондина

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Килиан Мбаппе неожиданно стал блондином.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
instagram.com/k.mbappe/

Юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе решил сменить имидж и перекрасить волосы в белый цвет.

Впервые с новым цветом волос 18-летний футболист засветился на матче чемпионата Франции против Страсбура.

После поединка, который завершился вничью (1:1), Мбаппе опубликовал несколько снимков в новом имидже на своей страничке в Instagram.

Почти 800 тысяч человек оценили решение Килиана сменить цвет волос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔴🔵 #RCSAPSG

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ранее сообщалось, что молодой нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал первым в истории обладателем Копа Трофи.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, Лига 1, вне игры, фото, имидж
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