Экс-защитника Боруссии госпитализировали из-за жуткой травмы
Невен Суботич разбил голову.
Защитник Сент-Этьена Невен Суботич во время поединка 16-го тура французской Лиги 1 против Бордо (2:3) получил травму.
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В первом тайме матча 29-летний серб в результате неудачного столкновения с голкипером своей же команды разбил голову и потерял сознание. Медицинская служба госпитализировала футболиста, он доставлен в ближайшую больницу для прохождения обследования.
Best wishes to Neven Subotic 🤞— Goal (@goal) 5 декабря 2018 г.
The Saint-Etienne defender has been taken to hospital after a nasty clash.#FCGBASSE pic.twitter.com/Fliw0qBQXs
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