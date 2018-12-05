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Экс-защитника Боруссии госпитализировали из-за жуткой травмы

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Невен Суботич разбил голову.
Невен Суботич
Невен Суботич
Le10sport.com

Защитник Сент-Этьена Невен Суботич во время поединка 16-го тура французской Лиги 1 против Бордо (2:3) получил травму.

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В первом тайме матча 29-летний серб в результате неудачного столкновения с голкипером своей же команды разбил голову и потерял сознание. Медицинская служба госпитализировала футболиста, он доставлен в ближайшую больницу для прохождения обследования.

 

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Теги: футбол, Невен Суботич, Сент-Этьен
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Источник: twitter.com

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