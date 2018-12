Экс-защитника Боруссии госпитализировали из-за жуткой травмы

Защитник Сент-Этьена Невен Суботич во время поединка 16-го тура французской Лиги 1 против Бордо (2:3) получил травму.

В первом тайме матча 29-летний серб в результате неудачного столкновения с голкипером своей же команды разбил голову и потерял сознание. Медицинская служба госпитализировала футболиста, он доставлен в ближайшую больницу для прохождения обследования.

Best wishes to Neven Subotic 🤞



The Saint-Etienne defender has been taken to hospital after a nasty clash.#FCGBASSE pic.twitter.com/Fliw0qBQXs