Лиге 1 пришлось перенести матч ПСЖ - Монпелье из-за протестов в Париже
Руководство французской Лиги 1 приняло решение перенести матч между ПСЖ и Монпелье, который должен был пройти в Париже 8 декабря.
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Как сообщает официальный сайт лиги, это предложение поступило от парижской полиции из-за протестов в столице государства. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо, а также против политики реформ президента Эммануэля Макрона.
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Митингующие планируют провести очередную акцию в субботу, поэтому полиция обратилась в Лигу 1 с просьбой перенести матч из-за невозможности обеспечить безопасность проведения игры.
Отметим, что ПСЖ по итогам 15-ти туров лидирует в чемпионате Франции, имея в своем активе 43 очка. Монпелье занимает 2 место с 29 очками.
Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Ливерпулем, проходившем в Париже, ограбили дом форварда парижского клуба.
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