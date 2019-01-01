Лиге 1 пришлось перенести матч ПСЖ - Монпелье из-за протестов в Париже

Напряженная обстановка в столице Франции стала причиной переноса матча.

Руководство французской Лиги 1 приняло решение перенести матч между ПСЖ и Монпелье, который должен был пройти в Париже 8 декабря.

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Как сообщает официальный сайт лиги, это предложение поступило от парижской полиции из-за протестов в столице государства. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо, а также против политики реформ президента Эммануэля Макрона.

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Митингующие планируют провести очередную акцию в субботу, поэтому полиция обратилась в Лигу 1 с просьбой перенести матч из-за невозможности обеспечить безопасность проведения игры.

Отметим, что ПСЖ по итогам 15-ти туров лидирует в чемпионате Франции, имея в своем активе 43 очка. Монпелье занимает 2 место с 29 очками.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Ливерпулем, проходившем в Париже, ограбили дом форварда парижского клуба.