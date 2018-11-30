Родители захотели назвать сына Гризманн Мбаппе, но им могут помешать власти Франции

Новорожденный до сих пор не имеет официального имени.

Интересный случай произошел в одной из французских коммун. Родители захотели назвать своего новорожденного ребенка Гризманн Мбаппе - фамилиями игроков национальной команды.

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Однако против такого решения выступил сотрудник регистрационного органа, который обратился в прокуратуру. Об этом сообщает Montagne.

В соответствии с законодательством, имя ребенка "не должно наносить урон интересам нового человека", т.е. оно не должно быть, например, смешным или оскорбительным.

Прокурор на данный момент не принял решения по этому делу, так что малыш живет без официального имени.

Напомним, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе были звездами на минувшем ЧМ-2018 в России, и помогли сборной Франции стать чемпионом мира.