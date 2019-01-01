СМИ назвали сумму, за которую ПСЖ готов продать Неймара

Парижане готовы выручить немного меньше, чем потратили на звездного форварда.

ПСЖ готов отпустить нападающего Неймара в летнее трансферное окно.

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Как сообщает AS со ссылкой на телеканал Beteve, парижане согласны продать футболиста за 200 миллионов евро, хотя потратили на его покупку 222 миллиона евро. У бразильца есть два варианта продолжения карьеры - вновь стать игроком каталонского клуба либо перебраться в Реал.

При этом СМИ сообщали, что в Мадриде отказались от идеи покупать 26-летнего Неймара.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Усман Дембеле может стать частью сделки по трансферу Неймара.