Игрок Лиона с сигарой в зубах отметил достижение в Instagram
Мемфис Депай бурно отметил достижение отметки в пять миллионов подписчиков.
Полузащитник Лиона и сборной Нидердандов Мемфис Депай снял клип, приуроченный к важному для него событию - достижению отметки в 5 миллионов подписчиков в Instagram.
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24-летний футболист оделся в яркий костюм и зачитал рэп на фоне Эйфелевой башни, покуривая сигару.
“Думаю, мой фристайл станет виральным! Спасибо вам, мои болельщики, за то, что теперь вас стало 5 миллионов“, - написал Депай под публикацией.
Ранее сообщалось, что французский футболист Патрис Эвра опубликовал странное видео с сырой индейкой, а потом снял версию для вегетарианцев.
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