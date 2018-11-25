Игрок Лиона с сигарой в зубах отметил достижение в Instagram

Мемфис Депай бурно отметил достижение отметки в пять миллионов подписчиков.

Полузащитник Лиона и сборной Нидердандов Мемфис Депай снял клип, приуроченный к важному для него событию - достижению отметки в 5 миллионов подписчиков в Instagram.

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24-летний футболист оделся в яркий костюм и зачитал рэп на фоне Эйфелевой башни, покуривая сигару.

“Думаю, мой фристайл станет виральным! Спасибо вам, мои болельщики, за то, что теперь вас стало 5 миллионов“, - написал Депай под публикацией.

Ранее сообщалось, что французский футболист Патрис Эвра опубликовал странное видео с сырой индейкой, а потом снял версию для вегетарианцев.