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Игрок Лиона с сигарой в зубах отметил достижение в Instagram

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Мемфис Депай бурно отметил достижение отметки в пять миллионов подписчиков.
Мемфис Депай
Мемфис Депай
instagram.com/memphisdepay/

Полузащитник Лиона и сборной Нидердандов Мемфис Депай снял клип, приуроченный к важному для него событию - достижению отметки в 5 миллионов подписчиков в Instagram.

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24-летний футболист оделся в яркий костюм и зачитал рэп на фоне Эйфелевой башни, покуривая сигару.

“Думаю, мой фристайл станет виральным! Спасибо вам, мои болельщики, за то, что теперь вас стало 5 миллионов“, - написал Депай под публикацией.

Ранее сообщалось, что французский футболист Патрис Эвра опубликовал странное видео с сырой индейкой, а потом снял версию для вегетарианцев.

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Теги: Мемфис Депай, Лион, чемпионат Франции по футболу, футбол, видео, прикол, Instagram, вне игры
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