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ПСЖ готов сделать голкипера МЮ самым высокооплачиваемым вратарем в мире

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Парижане попытаются подписать голкипера Манчестер Юнайтед будущим летом.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, у которого летом 2019-го года истекает контракт с английским клубом, может стать игроком ПСЖ.

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Как сообщает Daily Mail, парижане планируют подписать вратаря летом, когда он будет свободным агентом. Сам Де Хеа не против уйти из Манчестер Юнайтед, так как недоволен положением команды в турнирной таблице и результатами клуба.

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Отмечается, что ПСЖ готов сделать испанца самым высокооплачиваемым голкипером в мире с окладом в 300 тысяч фунтов в неделю (около 339 тысяч евро). Его зарплата в МЮ составляет 200 тысяч фунтов в неделю (около 226 тысяч евро).

Источник сообщает, что в Париже рассчитывают продать Неймара и использовать эти средства для подписания контракта с Де Хеа, а лидером команды станет юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа отказался подписывать новый контракт с клубом.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, контракт
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