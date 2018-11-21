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Стали известны подробности травм Неймара и Мбаппе

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ПСЖ потерял двух лидеров в преддверии матча Лиги чемпионов против Ливерпуля.
Неймар и Килиан Мбаппе
Неймар и Килиан Мбаппе
psg.fr/

Два форварда ПСЖ - Неймар и Килиан Мбаппе, получили травмы во время товарищеских матчей своих национальных сборных.

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Как сообщает пресс-служба ПСЖ, у Неймара травма приводящей мышцы правого бедра, а у Мбаппе - ушиб правого плеча. Футболисты проведут двое суток под контролем медиков, после чего будет известно, когда они вернутся на поле.

Неймар повредил бедро во время встречи сборной Бразилии с Камеруном и был заменен на 7-й минуте матча.

Мбаппе получил травму плеча, когда в падении упал на него в матче между сборными Франции и Уругвая.

Отметим, что уже в среду, 28 ноября, ПСЖ ожидает матч группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля и пока неизвестно, примут ли в нем участие лидеры парижского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Никита Бурда получил травму во время тренировки сборной Украины.

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Теги: Неймар, Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, травма, футбол, Лига Чемпионов
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