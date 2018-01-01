Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ готов купить у Аякса полузащитника за 80 миллионов

Комментариев: 0
Парижский клуб сделал предложение Аяксу.
Френки де Йонг
Френки де Йонг
Getty Images

Полузащитник Аякса Френки де Йонг в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Читай также: ПСЖ хочет купить у Манчестер Юнайтед защитника

По информации Marca, ПСЖ сделал предложение амстердамскому в размере 80 миллионов евро. Аякс устраивает эта сумма и они могут согласиться на трансфер 21-летнего футболиста.

Отметим, что интерес к хавбеку также проявляют Барселона и Манчестер Сити, однако они не готовы тратить такую сумму.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги предложил исключить ПСЖ и Манчестер Сити из Лиги чемпионов за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Поделись:
Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Френки де Йонг, Аякс, чемпионат Нидерландов по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь