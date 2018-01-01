ПСЖ готов купить у Аякса полузащитника за 80 миллионов

Парижский клуб сделал предложение Аяксу.

Полузащитник Аякса Френки де Йонг в ближайшее время может сменить клубную прописку.

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По информации Marca, ПСЖ сделал предложение амстердамскому в размере 80 миллионов евро. Аякс устраивает эта сумма и они могут согласиться на трансфер 21-летнего футболиста.

Отметим, что интерес к хавбеку также проявляют Барселона и Манчестер Сити, однако они не готовы тратить такую сумму.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги предложил исключить ПСЖ и Манчестер Сити из Лиги чемпионов за нарушения правил финансового фэйр-плей.