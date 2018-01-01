Кавани: Золотой мяч должен получит француз

Форвард ПСЖ считает, что Лука Модрич не должен получить Золотой мяч.

Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани высказался по поводу того, кто должен получить престижную награду Золотой мяч.

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“Безусловно, Модрич провел отличный сезон, но его партнер по Реалу Рафаэль Варан больше заслуживает Золотой мяч, ведь он выиграл и Лигу чемпионов, и Кубок мира.

Считаю, что эту награду должен получить именно француз - Мбаппе, Гризманн или Варан. Этот приз должен достаться игроку, который стал чемпионом мира“, - приводит слова Кавани AS.

Полный список претендентов на Золотой мяч можно посмотреть здесь. Церемония награждения состоится 3-го декабря в Париже. Отметим, что на это мероприятие не приедет звездный форвард Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что журналист Танкреди Пальмери объявил, что Золотой мяч получит Антуан Гризманн.