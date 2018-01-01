Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Неймар был заменен уже на 8-й минуте матча за сборную Бразилии.

Нападающий сборной Бразилии Неймар не доиграл товарищеский матч против Камеруна, будучи замененным уже на 8-й минуте из-за мышечной травмы.

Впрочем, врач сборной Бразилии Родриго Ласмар уже поспешил успокоить болельщиков бразильца:

"Определенно, у Неймара нет серьезной травмы. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы дать точный диагноз, нужно будет пройти некоторые тесты", - cказал Ласмар.