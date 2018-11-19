Буффон рассказал, почему 19 ноября является особенным днем для него

Именно в этот день ровно 23 года назад именитый голкипер дебютировал в Серии А.

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон назвал 19 ноября особенным днем.

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Именно в этот день в 1995 году на тот момент 17-летний голкипер дебютировал в чемпионате Италии. Буффон вышел в составе Пармы на матч против Милана.

“Еще один день 19 ноября. Это особенный день для меня. Это день моего дебюта в Серии А в составе Пармы в 1995 году“, - написал Буффон на своей страничке в Instagram.

Напомним, 40-летний Буффон является воспитанником Пармы. В составе этого клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также победителем Кубка УЕФА. В 2001 году он перешел в Ювентус, с которым 9 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выиграл Кубок Италии и 5 раз завоевал Суперкубок Италии.

В конце минувшего сезона Буффон покинул туринский клуб и на правах свободного агента подписал контракт с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон появился на обложке модного журнала.