Неймар выпустил мобильное приложение с комиксами о своей карьере

Программа доступна в основных магазинах для мобильных устройств.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар запустил мобильное приложение, которое позволяет фанатам получить комиксы игрока, нарисованные на основе его карьеры.

Приложение "Neymar Jr. Comics" – бесплатное. Оно позволит поклонниками серии комиксов о Неймаре получать их прямо на свой телефон или планшет.

Сообщается, что бесплатные обновления будут доступны каждую неделю.

У Неймара большие планы по продвижению своих комиксов – он планирует расширить версию до видеоигры и анимационного фильма.