ПСЖ хочет купить у Манчестер Юнайтед защитника

Эрик Байи может продолжить карьеру во Франции.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи в ближайшее время может покинуть Англию и перебраться во Францию.

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По информации Daily Mail, 24-летний футболист недоволен низкой игровой практикой под руководством Жозе Моуринью, и планирует перейти в другую команду. Интерес к защитнику проявляет ПСЖ.

Байи может перебраться во Францию уже в зимнее трансферное окно. Также в услугах футболиста заинтересованы Арсенал и Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может получить трансферный бан, а также клуб могут исключить из Лиги чемпионов.