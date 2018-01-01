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ПСЖ хочет купить у Манчестер Юнайтед защитника

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Эрик Байи может продолжить карьеру во Франции.
Эрик Байи (слева)
Эрик Байи (слева)
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи в ближайшее время может покинуть Англию и перебраться во Францию.

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По информации Daily Mail, 24-летний футболист недоволен низкой игровой практикой под руководством Жозе Моуринью, и планирует перейти в другую команду. Интерес к защитнику проявляет ПСЖ.

Байи может перебраться во Францию уже в зимнее трансферное окно. Также в услугах футболиста заинтересованы Арсенал и Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может получить трансферный бан, а также клуб могут исключить из Лиги чемпионов.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Эрик Байи, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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