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Фалькао хочет уйти из Монако - источник

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Колумбиец решил бежать с тонущего корабля.
Радамель Фалькао
Радамель Фалькао
Getty Images

Нападающий Монако Радамель Фалькао хочет покинуть клуб и уже даже контактировал с представителями мадридского Реала.

32-летний игрок надеется, что королевский клуб ответит согласием, но руководство "сливочных" не спешит подписывать колумбийца, сообщает Marca.

Реал изучает этот вариант, но также рассматривает другие варианты усиления игры в атаке.

Ранее сообщалось, что в сети появилось фото статуи Фалькао, которая совершенно не похожа на футболиста.

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Теги: Радамель Фалькао, Лига 1, Монако, Реал (Мадрид)
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