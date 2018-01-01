Фалькао хочет уйти из Монако - источник
Колумбиец решил бежать с тонущего корабля.
Нападающий Монако Радамель Фалькао хочет покинуть клуб и уже даже контактировал с представителями мадридского Реала.
32-летний игрок надеется, что королевский клуб ответит согласием, но руководство "сливочных" не спешит подписывать колумбийца, сообщает Marca.
Реал изучает этот вариант, но также рассматривает другие варианты усиления игры в атаке.
Ранее сообщалось, что в сети появилось фото статуи Фалькао, которая совершенно не похожа на футболиста.
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