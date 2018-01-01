Фалькао хочет уйти из Монако - источник

Колумбиец решил бежать с тонущего корабля.

Нападающий Монако Радамель Фалькао хочет покинуть клуб и уже даже контактировал с представителями мадридского Реала.

32-летний игрок надеется, что королевский клуб ответит согласием, но руководство "сливочных" не спешит подписывать колумбийца, сообщает Marca.

Реал изучает этот вариант, но также рассматривает другие варианты усиления игры в атаке.

Ранее сообщалось, что в сети появилось фото статуи Фалькао, которая совершенно не похожа на футболиста.