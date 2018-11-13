Скандальноизвестный французский арбитр рассказал, как отказал Ибрагимовичу

Тони Шапрон считает, что он единственный, кто сказал великому шведу "нет".

Французский арбитр Тони Шапрон рассказал об инциденте, который произошел с ним и Златаном Ибрагимовичем, когда швед выступал за ПСЖ.

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“После матча чемпионата Франции с Лорьяном, в котором Ибрагимович оформил хет-трик, он подошел ко мне, щелкнул пальцами и потребовал: “Мяч!“. У меня четыре дочери, и я никогда не обращаю внимание на их просьбы, если они не говорят “пожалуйста“. Это вопрос воспитания.

Ибрагимович продемонстрировал неуважение ко мне. В нашем обществе что-то не так, раз мы забываем о таких простых словах, как “пожалуйста“ и “спасибо“.

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Никто не говорит Ибрагимовичу “нет“. Я, наверное, единственный, кто осмелился ему это сказать. Златан многих раздражает, обвиняет одноклубников, создает проблемы соперникам. Он сумасшедший парень, но, при этом, потрясающий игрок“, - приводит слова Шапрона The Sun.

Напомним, Тони Шапрон отличился скандалом в прошлом сезоне Лиги 1, когда вначале ударил, а затем удалил футболиста Нанта с поля в матче против ПСЖ. Арбитра отстранили от работы на три месяца за этот случай, но он решил завершить карьеру.