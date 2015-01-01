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Монако нарушал правила перехода несовершеннолетних игроков - Football Leaks

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В СМИ опубликовали очередной разоблачающий инсайд.
Монако нарушил правила подписания молодых игроков
Монако нарушил правила подписания молодых игроков
Getty Images

Очередной французский клуб попал в разоблачительный отчет Football Leaks. В этот раз инсайд касается Монако.

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Как сообщает L`Equipe со ссылкой на Mediapart, опубликовавший данные Football Leaks, “монегаски“ в 2017 году нарушили правила подписания несовершеннолетнего игрока. Монако предложил 12-летнему футболисту контракт с выплатой в 15 тысяч евро и покрытием всех расходов на образование и жилье, однако заключать соглашение можно только с игроками, которым исполнилось 15 лет.

Источник отмечает, что в официальных документах клуба не указывалась данная информация, а пункты контракта были оговорены в частном соглашении, легитимность которого Лига 1 не признает.

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Кроме того, в 2015-м году Монако при переходе двух других несовершеннолетних игроков устроили их родителей на работу в клуб, а агенты получили дополнительную комиссию, что также является незаконным.

Напомним, ранее Football Leaks слили компромат на чемпионов Франции ПСЖ. 

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Теги: Монако, футбол, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, расследование
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