По условиям контракта, в ПСЖ француз заработает 55 миллионов евро за 5 лет.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал информацию об условиях его перехода из Монако.

“Меня это возмущает, потому что я родом из скромной семьи. Конечно это не совсем прилично, но таков рынок, именно так сейчас работают в мировом футболе.

Я уважаю систему, в которой нахожусь, поэтому не собираюсь делать революцию в футболе“, - цитирует француза RTS.

Напомним, ранее сообщалось, что семья Мбаппе требовала для Килиана у ПСЖ зарплату 55 миллионов евро и личный вертолет.