ПСЖ может получить трансферный бан

В 2015-м клуб незаконно подписал молодого футболиста.

ФИФА может запретить ПСЖ регистрировать новых футболистов, сообщает издание AS.

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В 2015-м году клуб незаконно подписал футболиста Барселоны Кайса Руиса, которому на момент сделки было всего 12 лет.

Сообщается, что французский клуб предложил фиктивную работу для отца Руиса, наняв его скаутом, и тем самым обошел запрет ФИФА. При этом Руис получил бонус в размере 400 тысяч евро.

Правила ФИФА разрешают клубам заключать контракты с несовершеннолетними игроками лишь по семейным обстоятельствам.