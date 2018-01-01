Анри выпустил на поле футболиста без фамилии на футболке
Монако разгромно проиграло ПСЖ.
В матче 13-го тура Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил Монако (0:4).
На 69-й минуте матча главный тренер монегасков Тьерри Анри выпустил на поле 17-летнего футболиста Хан-Ноа Массенго, который заменил Радамеля Фалькао.
У полузащитника был 42-й номер, но на его футболке не было ни имени, ни фамилии.
12 ноября 2018 г.
Ранее Анри заявил, что золотой мяч должен выиграть Азар или кто-нибудь из Франции.
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