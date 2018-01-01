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Анри выпустил на поле футболиста без фамилии на футболке

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Монако разгромно проиграло ПСЖ.
Хан-Ноа Массенго
Хан-Ноа Массенго
asmonaco.com

В матче 13-го тура Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил Монако (0:4).

На 69-й минуте матча главный тренер монегасков Тьерри Анри выпустил на поле 17-летнего футболиста Хан-Ноа Массенго, который заменил Радамеля Фалькао.

У полузащитника был 42-й номер, но на его футболке не было ни имени, ни фамилии.

Ранее Анри заявил, что золотой мяч должен выиграть Азар или кто-нибудь из Франции.

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Теги: футбол, Лига 1, Монако, Тьерри Анри
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Источник: twiter.com

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