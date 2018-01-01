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Неймар грубо отреагировал на разоблачения журналистов

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Форвард ПСЖ считает, что пресса не должна всерьез принимать публикации Football Leaks.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Звездный нападающий ПСЖ Неймар негативно отозвался о выпускаемой в прессе информации относительно финансовых расходов его клуба, которая основана на отчетах скандального расследования Football Leaks.

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“Я не знаю, кто хуже – источник, распространяющий эти сведения, или те, кто в своих статьях ссылается на него. Все они просто кучка неосведомленных идиотов.

Я устал от журналистов, которые вредят нам. Благодарю Бога за то терпение, которое он мне дал“, – приводит слова Неймара ESPN.

Напомним, по информации Football Leaks, ПСЖ заплатил за Неймара гораздо большую сумму, чем было объявлено. Также были опубликованы сведения о доходах бразильца за аплодисменты болельщикам.

Кроме того, по утверждению Football Leaks, ПСЖ набирал игроков по расовому признаку. Отметим, что эту информацию в клубе подтвердили.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ, вне игры, расследование, разоблачение
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