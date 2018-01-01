ПСЖ не заплатил бы Монако, если бы Мбаппе умер во время аренды - Football Leaks
В СМИ появились подробности перехода талантливого форварда Килиана Мбаппе из Монако в ПСЖ.
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Француз стал игроком столичного клуба 31 августа 2017 года и в течение года выступал в ПСЖ на правах аренды. Во время оформления сделки спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике внес в соглашение своеобразное условие.
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В контракте было прописано, что в случае серьезной травмы Мбаппе или его смерти в течение срока аренды, Монако не получил бы от ПСЖ никаких денег. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Football Leaks.
Отметим, что после годовой аренды ПСЖ купил у Монако Мбаппе и сделал его вторым по стоимости игроком в истории футбола. Парижане заплатили за него 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Неймар и Килиан Мбаппе получают огромные деньги за то, что аплодируют болельщикам.
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