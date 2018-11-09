Анри: Золотой мяч должен выиграть Азар или кто-то из сборной Франции

Французский специалист считает, что другой выбор недопустим.

Главный тренер Монако Тьерри Анри считает, что Золотой мяч должен получить футболист Челси, бельгиец Эден Азар либо кто-нибудь из сборной Франции.

“Я считаю, что лучшим игроком ЧМ-2018 был Эден Азар. Но победу на турнире одержала сборная Франции, поэтому кто-нибудь из них тоже может выиграть награду. Другой выбор считаю недопустимым“, - цитирует Анри издание RMC.

Ранее Анри заявлял, что Фалькао - харизматичный лидер.