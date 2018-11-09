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Анри: Золотой мяч должен выиграть Азар или кто-то из сборной Франции

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Французский специалист считает, что другой выбор недопустим.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Главный тренер Монако Тьерри Анри считает, что Золотой мяч должен получить футболист Челси, бельгиец Эден Азар либо кто-нибудь из сборной Франции.

“Я считаю, что лучшим игроком ЧМ-2018 был Эден Азар. Но победу на турнире одержала сборная Франции, поэтому кто-нибудь из них тоже может выиграть награду. Другой выбор считаю недопустимым“, - цитирует Анри издание RMC.

Ранее Анри заявлял, что Фалькао - харизматичный лидер.

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Теги: футбол, Тьерри Анри, Эден Азар, сборная Франции по футболу
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Источник: rmcsport.bfmtv.com

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