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Football Leaks: ПСЖ заплатил за Неймара больше, чем было объявлено

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Отец футболиста получил более 10 миллионов евро.
Неймар
Неймар
Getty Images

За трансфер Неймара в ПСЖ было заплачено больше, чем было объявлено официально, сообщает расследование Football Leaks

Вместе 222 миллионов евро, французский клуб выложил за бразильца 252 миллиона с учетом разных бонусов. 10,7 миллионов из этой суммы получил сам отец футболиста.

Ранее сообщалось, что Неймар и Мбаппе получают сотни тысяч евро за аплодисменты болельщикам. 

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Теги: футбол, ПСЖ, Неймар, Лига 1
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Источник: Football Leaks

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