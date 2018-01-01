Football Leaks: ПСЖ заплатил за Неймара больше, чем было объявлено

Отец футболиста получил более 10 миллионов евро.

За трансфер Неймара в ПСЖ было заплачено больше, чем было объявлено официально, сообщает расследование Football Leaks.

Вместе 222 миллионов евро, французский клуб выложил за бразильца 252 миллиона с учетом разных бонусов. 10,7 миллионов из этой суммы получил сам отец футболиста.

Ранее сообщалось, что Неймар и Мбаппе получают сотни тысяч евро за аплодисменты болельщикам.