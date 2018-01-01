Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар и Мбаппе получают сотни тысяч евро за аплодисменты болельщикам

Комментариев: 0
Речь идет о премии этики, которая существует в ПСЖ.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар получают бонусы за то, что благодарят болельщиков после матча, сообщают авторы Football Leaks.

В ПСЖ существует “премия этики“. Среди условий - аплодировать болельщикам за поддержку до и после матчей.

Неймар получает премию суммой в 375 тысяч евро в месяц, Килиан Мбаппе - 117 тысяч, Дани Алвес и Эдинсон Кавани зарабатывают по 70 тысяч евро.

Ранее Football Leaks публиковали информацию, что ПСЖ набирал в клуб по расовому признаку.

Поделись:
Теги: футбол, Лига 1, ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Football Leaks

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь