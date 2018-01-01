Неймар и Мбаппе получают сотни тысяч евро за аплодисменты болельщикам

Речь идет о премии этики, которая существует в ПСЖ.

Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар получают бонусы за то, что благодарят болельщиков после матча, сообщают авторы Football Leaks.

В ПСЖ существует “премия этики“. Среди условий - аплодировать болельщикам за поддержку до и после матчей.

Неймар получает премию суммой в 375 тысяч евро в месяц, Килиан Мбаппе - 117 тысяч, Дани Алвес и Эдинсон Кавани зарабатывают по 70 тысяч евро.

Ранее Football Leaks публиковали информацию, что ПСЖ набирал в клуб по расовому признаку.