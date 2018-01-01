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Football Leaks: ПСЖ набирал в клуб по расовому признаку

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С 2013 по 2018 скауты французов указывали цвет кожи потенциональных новичков.
ПСЖ
ПСЖ
Getty Images

В период с 2013 по 2018 год, скауты французского клуба ПСЖ при рассмотрении потенциального новичка клуба должны были в обязательном порядке указывать расу футболиста. Среди них: француз, североафриканец, уроженец Вест-Индии и африканец. Об этом сообщили Football Leaks.

Причиной такой процедуры было то, что французам было сложно понять, сколько на самом деле лет тому или иному игроку.

Ранее сообщалось, что Инфантино помог Ман Сити и ПСЖ избжать санций от ФФП.

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Теги: футбол, Лига 1, ПСЖ
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