Football Leaks: ПСЖ набирал в клуб по расовому признаку

С 2013 по 2018 скауты французов указывали цвет кожи потенциональных новичков.

В период с 2013 по 2018 год, скауты французского клуба ПСЖ при рассмотрении потенциального новичка клуба должны были в обязательном порядке указывать расу футболиста. Среди них: француз, североафриканец, уроженец Вест-Индии и африканец. Об этом сообщили Football Leaks.

Причиной такой процедуры было то, что французам было сложно понять, сколько на самом деле лет тому или иному игроку.

Ранее сообщалось, что Инфантино помог Ман Сити и ПСЖ избжать санций от ФФП.