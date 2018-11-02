Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эффектное появление Неймара и Мбаппе на Парк де Пренс

Комментариев: 0
Столичные звезды собрались отнять у соперника очередные три очка.
Мбаппе и Неймар
Мбаппе и Неймар
Getty Images

Главные голеадоры ПСЖ Киллиан Мбаппе и Неймар появились на Парк де Пренс в весьма необычных образах.

 

 

Игроки вырядились словно персонажи из культового сериала от Нетфликс – “Бумажный дом”. Согласно сюжету, главные герои сериала намерены ограбить монетный двор Испании. Остается надеется, что, кроме очков своих соперников, эти двое ничего не украдут.

Напомним, что у Неймара есть некоторые проблемы с законом, связанные с его переходом из Сантоса в Барселону.

Недавно партнер бразильца по клубу - Марко Верратти был пойман за рулем в нетрезвом виде.

Поделись:
Теги: футбол, ПСЖ, Неймар, Киллиан Мбаппе
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь