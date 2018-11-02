Эффектное появление Неймара и Мбаппе на Парк де Пренс

Столичные звезды собрались отнять у соперника очередные три очка.

Главные голеадоры ПСЖ Киллиан Мбаппе и Неймар появились на Парк де Пренс в весьма необычных образах.

Игроки вырядились словно персонажи из культового сериала от Нетфликс – “Бумажный дом”. Согласно сюжету, главные герои сериала намерены ограбить монетный двор Испании. Остается надеется, что, кроме очков своих соперников, эти двое ничего не украдут.

Напомним, что у Неймара есть некоторые проблемы с законом, связанные с его переходом из Сантоса в Барселону.

Недавно партнер бразильца по клубу - Марко Верратти был пойман за рулем в нетрезвом виде.